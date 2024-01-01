Maigon AI — это современный инструмент искусственного интеллекта для проверки контрактов, предназначенный для экономии тысяч часов, затрачиваемых на проверку контрактов вручную. Он объединяет технологию глубокого обучения для обеспечения максимальной точности и эффективности. Его используют крупные корпоративные клиенты с большими объемами соглашений об обработке данных (DPA) и других типов контрактов, таких как политика конфиденциальности, соглашения о неразглашении (NDA) и соглашения о поставке продукции. Maigon AI предлагает модули проверки контрактов для конкретных документов и API, не зависящий от типа контракта. Он может рассматривать контракты с точки зрения контролера данных, обработчика данных, организации и субъекта данных. Для DPA он предоставляет мгновенный отчет о соблюдении требований с извлеченными статьями, концепциями, терминами, выделенными рисками и рекомендациями по обеспечению соответствия. Что касается политик конфиденциальности, он предоставляет мгновенный отчет о соответствии с извлеченными положениями и рекомендациями. Для соглашений о неразглашении он предоставляет мгновенный отчет с информацией о соблюдении требований и извлеченными положениями. Для договоров на поставку продукции он предоставляет мгновенный отчет с информацией и извлеченными положениями.

Веб-сайт: maigon.io

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