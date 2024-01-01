Magna

Magna

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Веб-сайт: magna.so

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Magna создает платформу, которая превратит инвестиции DeFi в финансовые примитивы. Наш первый продукт — Carta for Web3, где компании могут управлять своими таблицами капитализации и распределять свой капитал в токенах среди сотрудников, консультантов или инвесторов. Мы также создаем инфраструктуру для инвесторов, позволяющую учреждениям хранить инвестиции с помощью онлайн-исполнения и аналитики. Наша конечная цель — использовать заблокированные токены в качестве составных строительных блоков для обеспечения кредитования под залог, ликвидных вторичных рынков и других приложений DeFi.

Веб-сайт: magna.so

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