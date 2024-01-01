Magic Studio

Photobooth использует ваши собственные фотографии для обучения пользовательской модели ИИ, которая отображает вашу внешность, а затем может генерировать ваши снимки головы и изображения профиля в различных стилях, смоделированных ИИ. Качество изображений профиля, которые может создать Photo Booth, напрямую зависит от загружаемых вами изображений. Вы должны постараться увидеть как можно больше разных точек зрения на свое лицо, глаза, глядя на них под разными углами. Каждая фотография должна сообщать Photo Booth больше новой информации о вашей внешности и особенностях. То, что остается неизменным от изображения к изображению (очки, волосы на лице), будет усилено и будет красиво отображаться на изображениях профиля. Изменение фона поможет вам выделить ваше лицо и черты лица как постоянные среди изображений. После того, как вы загрузите фотографии и предварительно выберете свой стиль, тренировка модели может занять от 30 минут до 2 часов. После завершения обучения изображения вашего профиля будут созданы с использованием недавно обученной модели. Как только изображения вашего профиля будут созданы, вы получите уведомление по электронной почте или push-уведомление в зависимости от того, где вы начали процесс. Вы можете загрузить изображения профиля и показать их в социальных сетях!

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