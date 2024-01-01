Magic Slides

Magic Slides

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: magicslides.app

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Magic Slides в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

MagicSlides — это надстройка Google Slide, которая использует искусственный интеллект для быстрого и легкого создания слайдов презентации из любого фрагмента текста. Он автоматически обобщает текст и создает из него слайды, позволяя пользователям настраивать презентацию по своему усмотрению. Менее чем за две-три секунды пользователи могут подготовить профессиональную презентацию. MagicSlides можно использовать бесплатно и не требует данных кредитной карты. Он также предлагает настраиваемые шаблоны, которые можно использовать для быстрого создания презентаций. Кроме того, пользователи могут предоставлять дополнительный текст, чтобы получить более персонализированные презентации. MagicSlides прост в использовании и не требует технических знаний. Это отличный инструмент для быстрого создания профессиональных презентаций.

Веб-сайт: magicslides.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Magic Slides, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

GPT for Slides

GPT for Slides

gptforslides.app

SlidesPilot

SlidesPilot

slidespilot.com

Slidemodel

Slidemodel

slidemodel.com

Slides

Slides

slides.com

Google Slides

Google Slides

google.com

PresentationGPT

PresentationGPT

presentationgpt.com

Slidebean

Slidebean

slidebean.com

Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

Prezo

Prezo

prezo.ai

Roi4Presenter

Roi4Presenter

roi4presenter.com

SlideNotes

SlideNotes

slidenotes.dev

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности