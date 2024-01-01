Magic Slides

MagicSlides — это надстройка Google Slide, которая использует искусственный интеллект для быстрого и легкого создания слайдов презентации из любого фрагмента текста. Он автоматически обобщает текст и создает из него слайды, позволяя пользователям настраивать презентацию по своему усмотрению. Менее чем за две-три секунды пользователи могут подготовить профессиональную презентацию. MagicSlides можно использовать бесплатно и не требует данных кредитной карты. Он также предлагает настраиваемые шаблоны, которые можно использовать для быстрого создания презентаций. Кроме того, пользователи могут предоставлять дополнительный текст, чтобы получить более персонализированные презентации. MagicSlides прост в использовании и не требует технических знаний. Это отличный инструмент для быстрого создания профессиональных презентаций.

Веб-сайт: magicslides.app

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