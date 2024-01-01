Magic

Magic

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getmagic.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Get an incredible Executive Assistant. Get Magic. Magic Executive Assistant’s unlock new levels of productivity for executives, startups, entrepreneurs, and high-growth companies.

Веб-сайт: getmagic.com

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