mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному тестированию веб-приложений, мобильных устройств, API, доступности и производительности mabl обеспечивает надежную основу, необходимую для перехода к разработке программного обеспечения следующего поколения.

Веб-сайт: mabl.com

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