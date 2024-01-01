Альтернативы - LVT
Flock Safety
flocksafety.com
Flock Safety создала первую операционную систему общественной безопасности, которая помогает районам, предприятиям и правоохранительным органам в более чем 1200 городах работать вместе, чтобы искоренить преступность, защитить конфиденциальность и уменьшить предвзятость. Объедините устройства, которы...
Verkada
verkada.com
Управляйте камерами с простой в использовании платформы и получайте доступ к отснятому материалу удаленно. Бесплатная 30-дневная пробная версия. Простая, безопасная и масштабируемая система камер видеонаблюдения для предприятий.
Rhombus
rhombus.com
Создавайте более умные и безопасные пространства на единой облачной платформе Физическая безопасность стала современной. Управляйте своими зданиями в любое время и в любом месте с помощью универсального решения, которое объединяет интеллектуальные камеры, контроль доступа, датчики, интеграции и сиг...
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai — лидер в области технологий восприятия на уровне человека в реальном времени, которые создают интеллектуальную среду, безопасную, эффективную и устойчивую.
Hikvision
hikvision.com
Hikvision стремится обслуживать различные отрасли с помощью своих передовых технологий машинного восприятия, искусственного интеллекта и больших данных, ведущих будущее AIoT: С помощью комплексных технологий машинного восприятия мы стремимся помочь людям лучше взаимодействовать с окружающим миром; ...
Alarm.com
international.alarm.com
Alarm.com — ведущая платформа для интеллектуально подключенной недвижимости. Миллионы людей полагаются на технологию Alarm.com, позволяющую отслеживать и контролировать свою собственность из любой точки мира. Наша платформа, ориентированная на безопасность и удаленный мониторинг, отвечает широкому с...
Brivo
brivo.com
Brivo — мировой лидер в области мобильного облачного контроля доступа для коммерческой недвижимости, многоквартирных жилых домов и крупных распределенных предприятий. Комплексная экосистема продуктов Brivo и открытый API предоставляют предприятиям мощные цифровые инструменты для повышения автоматиза...
Genetec
genetec.com
Ведущий поставщик технологий бизнес-аналитики, унифицированной физической безопасности, общественной безопасности и операций. Genetec разрабатывает программное обеспечение, аппаратное обеспечение и облачные сервисы на открытой платформе для индустрии физической и общественной безопасности. Ее флагма...
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al — это SaaS-компания B2B, предлагающая «Al Guard для каждого сайта». Охранные компании, которые используют камеры для наблюдения за объектами клиентов, используют Sentry AI для предотвращения преступлений, снижения штрафов и экономии затрат на рабочую силу.
Mobotix
mobotix.com
MOBOTIX предлагает широкий спектр решений для всех аспектов видеобезопасности, мониторинга и анализа процессов. MOBOTIX разрабатывает высококачественные децентрализованные энергоэффективные системы, которые экономят деньги клиентов MOBOTIX. Девиз MOBOTIX «BeyondHumanVision» также является миссией MO...
Voxel
voxelai.com
Повысьте безопасность и эффективность работы с помощью искусственного интеллекта. Создайте культуру безопасности, основанную на данных, и исключите рискованные происшествия с помощью идеальной платформы видимости объекта.
SOLINK
solink.com
Solink — это программное обеспечение на основе подписки, которое соединяет кадры с вашей камеры с данными вашего POS-терминала, чтобы предоставить вам информацию, необходимую для увеличения вашей прибыли, уменьшения количества краж и помощи вам в экономии вашего времени. Solink просматривает все ва...
Salient Systems
salientsys.com
Salient предлагает комплексные системы управления видеонаблюдением, предназначенные для всего спектра потребностей технологий наблюдения: от аналогового до IP и облака. Основанное на открытой архитектуре, CompleteView, программное обеспечение для управления видео компании Salient, масштабируется от ...
Calipsa
calipsa.io
Calipsa, Inc. была приобретена Motorola Solutions в 2022 году и теперь является частью ее экосистемы технологий безопасности. Calipsa — технологический лидер в области облачной расширенной видеоаналитики. Его масштабируемая платформа позволяет предприятиям оптимизировать безопасность с помощью анал...
AxxonSoft
axxonsoft.com
AxxonSoft — один из ведущих мировых разработчиков интеллектуальных решений для видеонаблюдения, использующих передовые технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей и глубокого обучения, чтобы сделать мир более безопасным для всех жителей. Программное обеспечение для управления информацией ...
ivideon.com
ivideon.com
Мы создали глобальную запатентованную, масштабируемую и надежную платформу для предоставления видеоориентированных услуг безопасности и аналитики, используемых крупными и малыми предприятиями для мониторинга и управления, а также потребителями для домашней автоматизации и безопасности по всему миру....
Forsight
forsight.ai
«Форсайт» занимается созданием автономной системы мониторинга строительства. Используя камеры (которые у вас уже есть или которые мы помогаем установить) и программное обеспечение искусственного интеллекта, мы обнаруживаем и прогнозируем риски безопасности, угрозы безопасности и проблемы управления ...
Coram AI
coram.ai
Coram AI — это современное решение для видеобезопасности, которое поможет вам создать более безопасное и эффективное рабочее место. Coram делает каждый шаг использования камеры видеонаблюдения молниеносным. Приложение обеспечивает мгновенный доступ ко всем вашим камерам видеонаблюдения.
Spot AI
spot.ai
Spot AI создает современную систему камер с искусственным интеллектом для создания более безопасных рабочих мест и более разумных операций для каждого бизнеса.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle — ведущий поставщик технологических решений в сфере недвижимости, защищающий коммерческую недвижимость, многоквартирные жилые дома, глобальные предприятия, образовательные учреждения и важные государственные объекты. Каждый день десятки тысяч предприятий используют современные технологические...
Avigilon
avigilon.com
Avigilon была приобретена Motorola Solutions в 2018 году и теперь является частью ее экосистемы технологий безопасности. Пакет средств обеспечения безопасности Avigilon представляет собой обширный портфель комплексных продуктов и услуг в области видеобезопасности, который является частью технологич...
Eagle Eye Networks
een.com
Eagle Eye Networks — поставщик по требованию настоящей облачной системы безопасности и управления видео операциями (VMS) по всему миру. Eagle Eye использует искусственный интеллект, чтобы предоставить более интеллектуальную платформу, специально созданную, чтобы помочь предприятиям повысить безопасн...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems: программное обеспечение для видеотехнологий, которое помогает людям понять, на что они смотрят, как в сфере безопасности, так и за ее пределами. Milestone Systems находит в видеоданных информацию, на основании которой люди могут действовать: – Либо вернуться к тому, что произошло...