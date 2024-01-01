LUS Brands

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Средства для вьющихся волос, призванные упростить вашу жизнь. Специально разработан для волнистых, вьющихся и кудрявых волос. Не тестируется на животных, веганский, не содержит сульфатов и силикона! Сделано в Канаде с любовью.

Веб-сайт: lusbrands.com

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