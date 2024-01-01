Luminance — это платформа искусственного интеллекта, разработанная специально для юристов. Инструмент использует запатентованную юридическую модель большого языка (LLM) для автоматизации создания, согласования и анализа контрактов. Платформа Luminance, разработанная командой ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и проверенная практикующими юристами, обеспечивает надежную систему поддержки для любой команды юристов. Его основная функция — повышение эффективности за счет управления рутинными юридическими задачами, что позволяет юристам сосредоточиться на более сложных и стратегических аспектах своей работы. В отличие от более широких решений искусственного интеллекта, Luminance предлагает искусственный интеллект «юридического уровня», адаптированный к потребностям и требованиям юридической отрасли. Его комплексные функции и содержащиеся в нем юридические особенности делают его ценным для команд, стремящихся модернизировать свои процессы управления контрактами посредством оцифровки и автоматизации.

Веб-сайт: luminance.com

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