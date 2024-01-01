Luminance

Luminance

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: luminance.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Luminance в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Luminance — это платформа искусственного интеллекта, разработанная специально для юристов. Инструмент использует запатентованную юридическую модель большого языка (LLM) для автоматизации создания, согласования и анализа контрактов. Платформа Luminance, разработанная командой ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и проверенная практикующими юристами, обеспечивает надежную систему поддержки для любой команды юристов. Его основная функция — повышение эффективности за счет управления рутинными юридическими задачами, что позволяет юристам сосредоточиться на более сложных и стратегических аспектах своей работы. В отличие от более широких решений искусственного интеллекта, Luminance предлагает искусственный интеллект «юридического уровня», адаптированный к потребностям и требованиям юридической отрасли. Его комплексные функции и содержащиеся в нем юридические особенности делают его ценным для команд, стремящихся модернизировать свои процессы управления контрактами посредством оцифровки и автоматизации.

Веб-сайт: luminance.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Luminance, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Ontra

Ontra

ontra.ai

Robin AI

Robin AI

robinai.com

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Advocat

Advocat

advocat.ai

Legislate

Legislate

legislate.ai

Amto AI

Amto AI

amto.ai

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

Contractify

Contractify

contractify.io

ContractKen

ContractKen

contractken.com

top.legal

top.legal

top.legal

Lawgeex

Lawgeex

lawgeex.com

Pincites

Pincites

pincites.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности