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Luminance — это платформа искусственного интеллекта, разработанная специально для юристов. Инструмент использует запатентованную юридическую модель большого языка (LLM) для автоматизации создания, согласования и анализа контрактов.
Платформа Luminance, разработанная командой ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и проверенная практикующими юристами, обеспечивает надежную систему поддержки для любой команды юристов.
Его основная функция — повышение эффективности за счет управления рутинными юридическими задачами, что позволяет юристам сосредоточиться на более сложных и стратегических аспектах своей работы.
В отличие от более широких решений искусственного интеллекта, Luminance предлагает искусственный интеллект «юридического уровня», адаптированный к потребностям и требованиям юридической отрасли. Его комплексные функции и содержащиеся в нем юридические особенности делают его ценным для команд, стремящихся модернизировать свои процессы управления контрактами посредством оцифровки и автоматизации.
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