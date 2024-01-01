Альтернативы - LumApps

Workplace

workplace.com

Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...