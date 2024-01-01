LowerEBill — это сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает клиентам находить наиболее подходящие планы электроснабжения на основе исторических данных об их использовании. Платформа, которая подключается к более чем 80% учетных записей коммунальных предприятий в Техасе, предоставляет пользователям приблизительный прогноз ежемесячного счета за электроэнергию за считанные секунды. Технология LowerEBill выделяется своей способностью не только получать исторические данные об использовании, но и моделировать будущие затраты на основе моделей использования, многоуровневых тарифов и других подробных аспектов различных планов, описанных мелким шрифтом. Служба предлагает функциональные возможности, позволяющие легко сравнивать и выбирать из более чем 3000 планов, включая варианты от розничных поставщиков энергии (REP) и энергетических брокеров, а также различные типы, такие как планы с фиксированной ставкой, переменной ставкой и планы с предоплатой. Платформу хвалят за простой в использовании интерфейс и эффективность, а также за функции, которые позволяют проводить честные сравнения и принимать обоснованные решения, когда дело доходит до выбора энергетических планов. Сообщается, что LowerEBill представляет собой удобное решение для покупки планов энергоснабжения, что делает его рекомендуемым инструментом для жителей Техаса, желающих эффективно управлять своими планами электроснабжения.

Веб-сайт: lowerebill.com

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