LotusPay

LotusPay

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: lotuspay.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Recurring payments solution for businesses in India. Automatically collect recurring payments from your customer's bank account using NACH Debit eMandates (eNACH via net-banking, debit card or Aadhaar eSign) and physical scan mandates.

Веб-сайт: lotuspay.com

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