Loop Support

Loop Support

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: loopsupport.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Loop Support в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Оценки найма, которые невозможно обмануть с помощью ИИ. Loop определяет 1% лучших агентов поддержки и виртуальных помощников, тестируя кандидатов в реальных сценариях.

Веб-сайт: loopsupport.com

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