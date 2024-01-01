Loop Email

Loop Email

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Веб-сайт: intheloop.io

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Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он был создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, которые привыкли обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электронных писем, а другую половину переключаетесь между платформами, чтобы рассказать своей команде об этих письмах. Вам нужно одно приложение, которое поможет вам двигаться быстрее и держать все и всех на одной странице. Это Луп. Он упрощает и систематизирует все ваши входящие рабочие сообщения в одном почтовом ящике и обеспечивает вам и вашей команде порядок, контроль и концентрацию. Благодаря Loop ни одно сообщение не будет пропущено, и ваша команда сможет назначать владельца, обсуждать электронные письма клиентов, обмениваться файлами, автоматизировать рабочие процессы и с легкостью управлять общими почтовыми ящиками. Почему бы не попробовать это сегодня?
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: intheloop.io

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