LogSnag

LogSnag

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: logsnag.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LogSnag в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

LogSnag — это гибкий инструмент отслеживания событий, который позволяет вам оставаться в курсе работы вашего продукта.

Веб-сайт: logsnag.com

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