WebCatalog
LogDNA

LogDNA

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: logdna.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LogDNA в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

LogDNA — это централизованное решение для управления журналами, которое помогает владельцам приложений работать более гармонично в мире DevOps.

Веб-сайт: logdna.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LogDNA, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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