Альтернативы - Localyze

SixFifty

sixfifty.com

Мы работали с ведущими фирмами по трудовому праву в стране, чтобы автоматизировать контракты, политики и документы, необходимые для найма сотрудников и управления ими во всех 50 штатах. Наша простая в использовании платформа помогает вам создавать и обновлять необходимые документы для каждого этапа ...