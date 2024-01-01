Livro de Reclamações

Livro de Reclamações

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Веб-сайт: livroreclamacoes.pt

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Livro de Reclamações — это официальная платформа в Португалии, которая позволяет потребителям подавать жалобы и отзывы о товарах и услугах, предоставляемых предприятиями. Он представляет собой онлайн-версию традиционной книги жалоб на бумажном носителе, предоставляя потребителям удобный и эффективный способ выразить свои опасения, а предприятиям — решить их. Livro de Reclamações играет решающую роль в продвижении прав потребителей и содействии улучшению деловой практики, предоставляя прозрачный и доступный механизм разрешения жалоб и повышения удовлетворенности клиентов в Португалии.

Веб-сайт: livroreclamacoes.pt

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