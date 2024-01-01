Альтернативы - Livescale

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

Dacast

Dacast

dacast.com

Программное обеспечение для потокового видео Dacast является ведущей платформой для онлайн-видео и хостинга. Транслируйте видео в прямом эфире и по запросу, используя видео API и круглосуточную поддержку.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Syte

Syte

syte.ai

Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединя...

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автомати...

Immerss

Immerss

immerss.live

Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам любого размера беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и ви...

Lengow

Lengow

lengow.com

Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-т...

eStreamly

eStreamly

get.estreamly.com

eStreamly — это SaaS-сервис для прямых трансляций и видеопокупок. Ваш видеоконтент можно покупать на вашем сайте, в блоге, по электронной почте, в SMS, на сторонней веб-странице, а теперь и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Youtube)! Это ваши данные, ваша электронная коммерция. Каждое видео с...

StoryStream

StoryStream

storystream.ai

StoryStream — это платформа визуальной коммерции, специализирующаяся на пользовательском контенте, ссылках в биографии и покупках видео в реальном времени. StoryStream используется брендами и розничными торговцами, чтобы предоставить своим клиентам более привлекательные, аутентичные и захватывающие ...

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...

giosg

giosg

giosg.com

Giosg объединяет чат, чат-ботов, искусственный интеллект и интерактивный контент на одной платформе, чтобы помочь вам связаться с вашими клиентами. Поговорите с нами, чтобы узнать больше!

MikMak

MikMak

mikmak.com

Ускорение электронной коммерции для многоканальных брендов. MikMak предоставляет маркетинговую аналитику электронной коммерции и программное обеспечение для поддержки электронной коммерции для ускорения онлайн-продаж брендов.

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