Альтернативы - LivePlan

Upmetrics

upmetrics.co

Превратите свои бизнес-идеи в планы действий. Двигайтесь по пути к успеху с помощью нашего универсального программного обеспечения для бизнес-планирования, которое сочетает в себе действенное планирование, прогнозирование в реальном времени и содержательную отчетность.