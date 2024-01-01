Little Visuals

Little Visuals

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Веб-сайт: littlevisuals.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Бесплатные изображения в высоком разрешении. Используйте их по своему усмотрению — бесплатно для коммерческого использования. Little Visuals зародилась как страстный проект Ника Джексона. К сожалению, Ник внезапно умер в ноябре 2013 года. Хотя у Ника не было возможности самому поддерживать и развивать Little Visuals, этот веб-сайт остается доступным для всех. Как его семья, мы позаботились о том, чтобы все изображения оставались доступными и бесплатными для коммерческого использования.

Веб-сайт: littlevisuals.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Little Visuals, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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