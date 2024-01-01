Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Litnerd — это онлайн-программа для чтения, которая оживляет книги K-5, транслируя живых актеров в классе. Мы сочетаем экономику творчества с традиционным образованием, дополненным электронными книгами и планами уроков. Литнерд научит 37 миллионов учеников начальной школы в Америке читать.

Веб-сайт: litnerd.com

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