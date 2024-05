Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.

Веб-сайт: lithospos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lithos POS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.