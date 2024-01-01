Альтернативы - Lithic

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Pleo

Pleo

pleo.io

Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Откройте счет IBAN в Европе бесплатно. Получите платежную карту, кэшбэк до 5%, интегрированный криптосервис и многое другое за 0 евро в месяц.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Платежи, карты и расходы стали проще. Счет Equals Money призван произвести революцию в том, как финансовые команды управляют платежами, расходами, бюджетами, заработной платой и многим другим компании, возвращая время вспять и возвращая деньги на баланс.

Kodo

Kodo

kodo.com

Тратьте разумнее с нашим универсальным корпоративным платежным решением Самая простая платформа корпоративных платежей, которая поможет вам контролировать, автоматизировать и делегировать расходы компании, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk — ведущее решение для управления расходами для отечественных и международных предприятий в Европе, США и Великобритании. Объединяя карты компании, возмещаемые расходы, кредиторскую задолженность и полную интеграцию программного обеспечения для бухгалтерского учета в одном продукте, Payhawk у...

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режим...

Circula

Circula

circula.com

Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...

Cheqly

Cheqly

cheqly.com

Cheqly — полнофункциональный необанк для стартапов.

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...

OmniCard

OmniCard

omnicard.in

OmniCard предлагает встроенные платежи в качестве своей основной функции, помогающей компаниям решать свои потребности в бизнес-расходах и потоках платежей. Встроенные платежные предложения OmniCard включают управление расходами, решения для вознаграждений и взаимодействия и корпоративные карты; спе...

NUMARQE

NUMARQE

numarqe.com

NUMARQE — это платформа корпоративного кредитования, которая меняет управление оборотным капиталом для компаний среднего бизнеса.

KlearCard

KlearCard

getkleercard.com

Решение №1 для бизнес-расходов: управление расходами, оплата счетов, гибкие карты P-Card и кредитные решения.

dtcpay

dtcpay

dtcpay.com

dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей нез...

Payowire

Payowire

payowire.com

Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...

Bento for Business

Bento for Business

bentoforbusiness.com

Bento — это платформа управления расходами на основе карт для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающая операционный контроль, прозрачность и понимание бизнес-расходов. Финансовая операционная платформа Bento позволяет предприятиям выдавать физические и виртуальные платежные реквизиты лю...

Jeeves

Jeeves

tryjeeves.com

Оптимизируйте глобальные финансы с помощью одной платформы. Выпускайте карты, отправляйте платежи и управляйте глобальными расходами с помощью универсальной платформы.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...

Statrys

Statrys

statrys.com

Strys обслуживает все ваши платежные потребности с человеческим подходом. Зарегистрируйтесь сегодня и получите мультивалютный счет, карту Mastercard и конкурентоспособные курсы обмена валют.

Marqeta

Marqeta

marqeta.com

Мгновенно выпускайте карты и обрабатывайте карточные платежи с помощью нашей открытой платформы API. Узнайте, как современная платформа выпуска карт Marqeta расширяет возможности бизнеса и новаторов.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности