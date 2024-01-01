LitCommerce — это инструмент многоканальных продаж, который помогает вам интегрировать один основной магазин с несколькими каналами продаж. Это позволяет пользователям централизовать управление данными и управлять всеми каналами с единой панели управления. Вы можете использовать этот инструмент для перечисления продуктов с одной платформы на другую и установления связей между списками каналов и соответствующими продуктами основного магазина, чтобы синхронизировать их по ценам, запасам, заказам и многим другим параметрам синхронизации!

Веб-сайт: litcommerce.com

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