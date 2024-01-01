Lippincott

Lippincott

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Веб-сайт: lww.com

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Липпинкотт (Lippincott Williams & Wilkins) из Wolters Kluwer Health – LWW – ведущий издатель профессиональной медицинской информации и ресурсов, предназначенный для медицинских работников, студентов-медиков и учреждений. Имея давнюю репутацию производителя качества и авторитета в области медицины и здравоохранения, LWW предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, предназначенных для поддержки образования, исследований и клинической практики. LWW — надежный источник медицинской и медицинской информации, известный своей приверженностью качеству, точности и инновациям. Широкий спектр продуктов и услуг незаменим для медицинских работников, преподавателей и студентов, стремящихся к совершенству в своих областях.

Веб-сайт: lww.com

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