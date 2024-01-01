Альтернативы - Linnworks

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Helium 10

Helium 10

helium10.com

От исследования продуктов и ключевых слов до оптимизации списков, аналитики и многого другого. Наши инструменты и обучение помогут вам, где бы вы ни находились на своем пути к продажам.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Ваша универсальная платформа для продаж на Amazon.

Keepa

Keepa

keepa.com

Графики истории цен Amazon, оповещения о снижении цен, наблюдение за ценами, ежедневные скидки и расширения для браузера.

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Точная аналитика прибыли продавцов Amazon.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и в...

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...

Webgility

Webgility

webgility.com

Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Электронная торговля для интернет-магазинов. ShipBob позволяет предприятиям предлагать двухдневную доставку и управлять запасами, заказами и поставками.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

eDesk

eDesk

edesk.com

Программное обеспечение eDesk для обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции объединяет все ваши взаимодействия с клиентами и данные о заказах в удобные в управлении заявки для групп поддержки клиентов. Начните сегодня.

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp: универсальный инструмент продавца Amazon для PPC, ключевых слов и прибыли SellerApp создан, чтобы предоставить продавцам данные, автоматизацию аналитики и операции.

smartscout

smartscout

smartscout.com

Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

Мощная аналитика Amazon для ваших продаж на Amazon. ГОТОВЬТЕСЬ ОТКРЫТЬ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ: все финансовые инструменты, необходимые продавцу Amazon для управления своим бизнесом, в ОДНОМ месте! ВОЗЬМИ НАС НА БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ 21 БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ | Без риска | Отмените в любое время до...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace дает брендам возможность ускорить продажи, масштабировать операции и удовлетворить ожидания быстрой и доступной доставки после покупки. Начать.

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

Начните продавать больше на Amazon и eBay с помощью мощного программного обеспечения для многоканальной электронной коммерции Auctiva. Синхронизируйте запасы, обрабатывайте заказы, добавляйте товары на несколько торговых площадок в одном месте! Начните бесплатно на 30 дней. Начните продавать свои со...

Zetpy

Zetpy

zetpy.com

Одна панель управления для синхронизации всего этого. Синхронизируйте продукты, инвентарь, клиентов и заказы с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora и тележками для покупок, такими как Shopify, WooCommerce и Magento.

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

ConnectBooks — это важный инструмент SAAS для продаж в сфере электронной коммерции на Amazon, Wal-Mart, Shopify и eBay. Программное обеспечение автоматизирует учет электронной коммерции, обеспечивая неизменно четкие и точные бизнес-книги, способствующие принятию наилучших бизнес-решений.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Лучше, чем iPaaS. Интеграции электронной коммерции, которые помогут вам видеть, автоматизировать и управлять вашими операциями, выполнением заказов, запасами и многим другим.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

Teikametrics

Teikametrics

teikametrics.com

Оптимизация рынка. Рекламируйте свой бизнес с помощью сверхчеловеческого интеллекта! Подключайтесь, оптимизируйте и развивайте свой бизнес с помощью Flywheel 2.0 на базе искусственного интеллекта, который теперь доступен на Amazon, Walmart.com и за его пределами.

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