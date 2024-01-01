Альтернативы - Linnworks
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Helium 10
helium10.com
От исследования продуктов и ключевых слов до оптимизации списков, аналитики и многого другого. Наши инструменты и обучение помогут вам, где бы вы ни находились на своем пути к продажам.
Jungle Scout
junglescout.com
Ваша универсальная платформа для продаж на Amazon.
Keepa
keepa.com
Графики истории цен Amazon, оповещения о снижении цен, наблюдение за ценами, ежедневные скидки и расширения для браузера.
Sellerboard
sellerboard.com
Точная аналитика прибыли продавцов Amazon.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и в...
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Webgility
webgility.com
Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
ShipBob
shipbob.com
Электронная торговля для интернет-магазинов. ShipBob позволяет предприятиям предлагать двухдневную доставку и управлять запасами, заказами и поставками.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
eDesk
edesk.com
Программное обеспечение eDesk для обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции объединяет все ваши взаимодействия с клиентами и данные о заказах в удобные в управлении заявки для групп поддержки клиентов. Начните сегодня.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: универсальный инструмент продавца Amazon для PPC, ключевых слов и прибыли SellerApp создан, чтобы предоставить продавцам данные, автоматизацию аналитики и операции.
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
Perpetua
perpetua.io
Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
SellerLegend
sellerlegend.com
Мощная аналитика Amazon для ваших продаж на Amazon. ГОТОВЬТЕСЬ ОТКРЫТЬ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ: все финансовые инструменты, необходимые продавцу Amazon для управления своим бизнесом, в ОДНОМ месте! ВОЗЬМИ НАС НА БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ 21 БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ | Без риска | Отмените в любое время до...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Flowspace
flow.space
Flowspace дает брендам возможность ускорить продажи, масштабировать операции и удовлетворить ожидания быстрой и доступной доставки после покупки. Начать.
Auctiva
auctiva.com
Начните продавать больше на Amazon и eBay с помощью мощного программного обеспечения для многоканальной электронной коммерции Auctiva. Синхронизируйте запасы, обрабатывайте заказы, добавляйте товары на несколько торговых площадок в одном месте! Начните бесплатно на 30 дней. Начните продавать свои со...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель управления для синхронизации всего этого. Синхронизируйте продукты, инвентарь, клиентов и заказы с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora и тележками для покупок, такими как Shopify, WooCommerce и Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — это важный инструмент SAAS для продаж в сфере электронной коммерции на Amazon, Wal-Mart, Shopify и eBay. Программное обеспечение автоматизирует учет электронной коммерции, обеспечивая неизменно четкие и точные бизнес-книги, способствующие принятию наилучших бизнес-решений.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.
PIPE17
pipe17.com
Лучше, чем iPaaS. Интеграции электронной коммерции, которые помогут вам видеть, автоматизировать и управлять вашими операциями, выполнением заказов, запасами и многим другим.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Teikametrics
teikametrics.com
Оптимизация рынка. Рекламируйте свой бизнес с помощью сверхчеловеческого интеллекта! Подключайтесь, оптимизируйте и развивайте свой бизнес с помощью Flywheel 2.0 на базе искусственного интеллекта, который теперь доступен на Amazon, Walmart.com и за его пределами.