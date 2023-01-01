Альтернативы - Linksquares
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.