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Альтернативы - Linksquares

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.

Evisort

Evisort

evisort.com

Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.

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