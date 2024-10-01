Альтернативы - Lightspeed
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, предлагающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-проце...
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Appetize.io
appetize.io
Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.
Yoco
yoco.com
Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms помогает операторам гостиничного бизнеса увеличивать прибыль с помощью бронирования без комиссий, виртуального списка ожидания, управления столами, профилей гостей, маркетинга по электронной почте и многого другого. Компания обеспечивает прямое бронирование с помощью универсальной системы...
OpenTable
opentable.com
OpenTable помогает ресторанам делать то, что они делают лучше всего — лучше. Независимо от того, хотят ли владельцы ресторанов заполнить больше мест, обеспечить более плавную смену, наладить отношения с гостями или увеличить доход, у OpenTable есть простые в использовании решения. Клиенты подключают...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам совершенствовать свою деятельность, увеличивать продажи и повышать качество обслуживания гостей.
Kyte
kyteapp.com
С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!
7shifts
7shifts.com
7shifts — это универсальная платформа для управления командой ресторанов, которая помогает операторам: 1) Принимать более выгодные решения. Вы получите информацию, необходимую для ежедневного принятия оптимальных командных и операционных решений. Достигайте своих трудовых показателей с помощью соблю...
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
MOKA POS
mokapos.com
Moka — компания, занимающаяся мобильными технологиями, предоставляющая облачные решения для точек продаж и платежей, которые позволяют малому и среднему бизнесу лучше продавать и расти. В настоящее время Moka присутствует в более чем 100 городах Индонезии с более чем 35 000 торговцами и на сегодняшн...
Elementary POS
elementarypos.com
Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или сложная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченном...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro — это универсальная POS-система и система управления рестораном, которая упрощает управление рестораном. TouchBistro, предоставляя на одной мощной платформе наиболее важные решения для входа в дом, в задней части дома и для взаимодействия с гостями, помогает рестораторам оптимизировать и...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD — поставщик облачного, ориентированного на iPad программного обеспечения для точек продаж и управления запасами для розничных торговцев с упором на операции с несколькими магазинами. Мы предоставляем полностью интегрированные интерфейсные и бэк-офисные функции для ваших магазинов, складов ...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS — это революционная система точек продаж для WooCommerce. Oliver, созданный специально для обычных магазинов, позволяет полностью интегрировать WooCommerce и физические магазины. Благодаря единой базе данных и платформе продавать товары из физического и интернет-магазина стало еще проще. ...
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Modisoft
modisoft.com
Modisoft упрощает управление розничной торговлей и ресторанами, интегрируя основные функции, такие как банковские операции, управление запасами, продажами и сотрудниками, в единую удобную платформу. Воспользуйтесь преимуществами отслеживания продаж в режиме реального времени, комплексного контроля з...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Tock
exploretock.com
Комплексная платформа бронирования Tock предоставляет поставщикам услуг гостеприимства инструменты, необходимые для построения успешного бизнеса и предоставления исключительных впечатлений. Благодаря надежным возможностям управления таблицами и лучшей в своем классе поддержке Tock обеспечивает полны...
Olsera.com
olsera.com
Olsera — это больше, чем просто точка продаж (POS). Благодаря универсальному кассовому приложению, удобному для ММСП, мы здесь, чтобы предоставить комплексное решение от начала до конца для поддержки каждого этапа вашего бизнеса. Давай, готовься двигаться вперед вместе с Ольсерой!
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.
ResDiary
resdiary.com
esDiary — один из ведущих мировых поставщиков услуг онлайн-бронирования ресторанов, обслуживающий более 13,9 миллионов посетителей в месяц в более чем 9000 ресторанах в 59 странах. ResDiary — это веб-приложение, продаваемое как программное обеспечение как услуга и доступное через Интернет. Штаб-квар...
PosBytz
posbytz.com
Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...
Paymash
paymash.com
Управляйте своим бизнесом с одной центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.
Epos Now
eposnow.com
Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управ...
Simply POS
simplypos.com
Платформа для автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...