Альтернативы - Lightspeed

OpenTable

opentable.com

OpenTable помогает ресторанам делать то, что они делают лучше всего — лучше. Независимо от того, хотят ли владельцы ресторанов заполнить больше мест, обеспечить более плавную смену, наладить отношения с гостями или увеличить доход, у OpenTable есть простые в использовании решения. Клиенты подключают...