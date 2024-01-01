Альтернативы - Lengow
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Dacast
dacast.com
Программное обеспечение для потокового видео Dacast является ведущей платформой для онлайн-видео и хостинга. Транслируйте видео в прямом эфире и по запросу, используя видео API и круглосуточную поддержку.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединя...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автомати...
Livescale
livescale.tv
Увеличьте свои продажи, улучшите взаимодействие с клиентами и увеличьте конверсию с помощью Livescale, платформы социальной коммерции. Присоединяйтесь к динамичной революции.
Immerss
immerss.live
Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам любого размера беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и ви...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — это SaaS-сервис для прямых трансляций и видеопокупок. Ваш видеоконтент можно покупать на вашем сайте, в блоге, по электронной почте, в SMS, на сторонней веб-странице, а теперь и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Youtube)! Это ваши данные, ваша электронная коммерция. Каждое видео с...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — это платформа визуальной коммерции, специализирующаяся на пользовательском контенте, ссылках в биографии и покупках видео в реальном времени. StoryStream используется брендами и розничными торговцами, чтобы предоставить своим клиентам более привлекательные, аутентичные и захватывающие ...
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...
Bambuser
bambuser.com
Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
giosg
giosg.com
Giosg объединяет чат, чат-ботов, искусственный интеллект и интерактивный контент на одной платформе, чтобы помочь вам связаться с вашими клиентами. Поговорите с нами, чтобы узнать больше!
MikMak
mikmak.com
Ускорение электронной коммерции для многоканальных брендов. MikMak предоставляет маркетинговую аналитику электронной коммерции и программное обеспечение для поддержки электронной коммерции для ускорения онлайн-продаж брендов.