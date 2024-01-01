Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-торговцами по всему миру, на всех каналах сбыта: торговых площадках, системах сравнения цен, партнерских платформах и платформах отображения/ретаргетинга. С 2009 года Lengow интегрировала более 1600 партнеров в свое решение, предоставив мощную платформу своим 4600 ритейлерам и брендам в 42 странах мира.

Веб-сайт: lengow.com

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