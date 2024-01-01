Хасан Абул Хасан интересуется компьютерами с детства. Хасан начал работать в Интернете и создал множество онлайн-продуктов, прежде чем основал H-educate. С тех пор H-Educate оказался очень успешным, и у него почти миллион подписчиков на Youtube! Теперь он создал такие курсы, как «Создание и продажа API», пытаясь помочь своим последователям зарабатывать деньги на продаже API. LearnWithHasan поможет вам разработать умные бизнес-стратегии и маркетинговые стратегии, основанные на искусственном интеллекте, Python и автоматизации.

Веб-сайт: learnwithhasan.com

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