Альтернативы - Learning Studio AI

Exly

exlyapp.com

Exly — это универсальная SaaS-платформа без кода, позволяющая строить и развивать свой бизнес с нуля. Вы можете не только организовывать записанные курсы, но и живые занятия и вебинары, а также отправлять ссылки через WhatsApp. Вы можете записывать свои курсы и управлять ими, а также размещать их на...