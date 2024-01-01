Альтернативы - Leapsome
Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Focusmate
focusmate.com
Виртуальный коворкинг Focusmate поможет вам добиться цели. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая позволяет руководителям создавать заинтересованные, высокопроизводительные команды, вдохновлять победную культуру и принимать стратегические бизнес-решения на основе данных.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
15Five
15five.com
Программное обеспечение 15Five повышает производительность и вовлеченность сотрудников, постоянно задавая вопросы и начиная правильные разговоры.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Read
read.ai
Делайте встречи более эффективными и действенными с помощью искусственного интеллекта с автоматическим подведением итогов встречи, видеообзорами и рекомендациями.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Profit.co
profit.co
Программное обеспечение OKR, которое поможет вам реализовать вашу стратегию. Сосредоточьтесь на целях. Измерьте свой прогресс. Достигайте результатов.
Notiv
notiv.com
Notiv — это программа для заметок на базе искусственного интеллекта, позволяющая записывать, расшифровывать и обобщать ваши встречи для создания повесток дня на всех платформах веб-конференций, таких как Zoom.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.
Sembly
sembly.ai
Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — масштабируйте свою плату и обе...
WorkBoard
myworkboard.com
Согласуйте результаты, координируйте целенаправленную работу и обеспечьте подотчетность в распределенных организациях.
Officevibe
officevibe.com
Выявите лучших в своей команде. Единая платформа для взаимодействия с членами вашей команды и укрепления доверия. Решайте проблемы и укрепляйте сильные стороны, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно.
Clockwise
getclockwise.com
По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.