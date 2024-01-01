Альтернативы - Leapsome

Asana

Asana

asana.com

Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

Notta

Notta

notta.ai

Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Виртуальный коворкинг Focusmate поможет вам добиться цели. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — это платформа управления персоналом, которая позволяет руководителям создавать заинтересованные, высокопроизводительные команды, вдохновлять победную культуру и принимать стратегические бизнес-решения на основе данных.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

15Five

15Five

15five.com

Программное обеспечение 15Five повышает производительность и вовлеченность сотрудников, постоянно задавая вопросы и начиная правильные разговоры.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.

Read

Read

read.ai

Делайте встречи более эффективными и действенными с помощью искусственного интеллекта с автоматическим подведением итогов встречи, видеообзорами и рекомендациями.

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Profit.co

Profit.co

profit.co

Программное обеспечение OKR, которое поможет вам реализовать вашу стратегию. Сосредоточьтесь на целях. Измерьте свой прогресс. Достигайте результатов.

Notiv

Notiv

notiv.com

Notiv — это программа для заметок на базе искусственного интеллекта, позволяющая записывать, расшифровывать и обобщать ваши встречи для создания повесток дня на всех платформах веб-конференций, таких как Zoom.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!

Range

Range

range.co

Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Boardable

Boardable

boardable.com

Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — масштабируйте свою плату и обе...

WorkBoard

WorkBoard

myworkboard.com

Согласуйте результаты, координируйте целенаправленную работу и обеспечьте подотчетность в распределенных организациях.

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

Выявите лучших в своей команде. Единая платформа для взаимодействия с членами вашей команды и укрепления доверия. Решайте проблемы и укрепляйте сильные стороны, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.

Claap

Claap

claap.io

МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.

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