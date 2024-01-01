Leap

Leap

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Веб-сайт: leapinc.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ускорьте рост благодаря интеллектуальной розничной торговле. Платформа Leap запускает и управляет розничными магазинами, основанными на аналитике, с более высокой производительностью и меньшими рисками.

Веб-сайт: leapinc.com

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