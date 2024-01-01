Альтернативы - LeanDNA
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Healthcheck.io
healthchecks.io
Простой и эффективный мониторинг заданий Cron. Мы уведомляем вас, когда ваши ночные резервные копии, еженедельные отчеты, задания cron и запланированные задачи не выполняются вовремя.
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator может создать любое изображение просто из введенного вами текста! От уникальных и реалистичных фотографий в блогах до творческих иллюстраций или аниме. Бросьте вызов своему воображению и получайте удовольствие прямо сейчас!
Formula Bot
formulabot.com
Революционируйте рабочий процесс с данными и электронными таблицами с помощью искусственного интеллекта. Преобразуйте свои текстовые инструкции в формулы и многое другое бесплатно за считанные секунды.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Chartmetric
chartmetric.com
Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
Fluidly
fluidly.com
Fluidly фундаментально переосмысливает то, как предприятия планируют и управляют своими финансами, от движения денежных средств до финансирования. Итак, являетесь ли вы бизнесменом, который ищет простой способ сохранить свои денежные средства, или бухгалтером, который хочет лучше обслуживать своих к...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
VobeSoft
vobesoft.com
С VobeSoft перемены доставляют больше удовольствия. Настраивайте бизнес-процессы и создавайте обзоры на 360 градусов с помощью нашего модульного программного обеспечения без программирования.
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT, включающий бизнес- и экспертные приложения, предназначенные для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его операционн...
Exatom
exatom.io
Мы помогаем вам повысить эффективность существующих онлайн-форм. Намного лучше. Обычно двузначный процент посетителей, которые начинают взаимодействовать с вашей формой, не превращаются в конвертеров. Почему они закрывают вашу веб-форму где-то на полпути или после неудачной отправки? Узнайте, как мо...
Toplyne
toplyne.io
Платформа поведенческой оценки потенциальных клиентов, построенная на основе собственных данных об использовании продуктов, CRM, выставления счетов и сторонних данных, позволяет найти воронку продаж в вашей воронке самообслуживания.
Decipad
decipad.com
Интерактивный блокнот, который помогает командам рассказывать истории, используя данные.
Enverus
enverus.com
Enverus — это самая надежная SaaS-платформа, специализирующаяся на энергетике, предлагающая доступ в режиме реального времени к аналитике, аналитическим данным, а также контрольным данным о затратах и доходах, полученным в результате наших партнерских отношений с 98% производителей энергии в США и...
Pecan
pecan.ai
Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Легкая аналитика, это не зло TelemetryDeck — это новый сервис, который помогает разработчикам приложений и веб-разработчикам улучшать свои продукты, предоставляя немедленные и точные аналитические данные, пока пользователи используют ваше приложение. И самое приятное: все это анонимизировано, поэто...
Vortexa
vortexa.com
Современная энергетическая аналитика, рисующая глобальную картину грузовых потоков. Определите возможности энергетического рынка до того, как конкурируете с Vortexa.
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai — ведущая платформа потребительского анализа, которая меняет будущее внешних данных для предприятий. Используя свою запатентованную технологию искусственного интеллекта, NWO.ai может предвидеть серьезные изменения в микротенденциях еще до того, как они произойдут, предоставляя компаниям крити...
Enveyo
enveyo.com
Превратите свои операции по доставке в конкурентное преимущество и максимизируйте прибыль с помощью программного обеспечения для оптимизации логистики Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
Облачные решения Prevedere для бизнес-аналитики обеспечивают беспрецедентную точность прогнозов, используя прогностическую силу глобальных экономических данных.
Predelo
predelo.com
Получайте прогнозы на основе искусственного интеллекта и оптимальные решения для вашего бизнеса на автопилоте, интегрированном непосредственно с инструментами, которые вы уже используете.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
Verteego
verteego.com
Искусственный интеллект Verteego анализирует ваши данные в режиме реального времени и генерирует рекомендации для оптимизации вашей цепочки поставок и стимулирования вашей маркетинговой кампании.
CasterStats
casterstats.com
CasterStats — это решение, которое поддерживает несколько источников доставки контента, включая: потоковую передачу HTTP Live Streaming (HLS), динамическую адаптивную потоковую передачу через HTTP (DASH); Медиа-сервер Wowza; АйсКаст; SHOUTcast; Windows Media-сервер; Flash Media Server (FMS); флюмоци...
Breinify
home.breinify.ai
Механизм персонализации на базе искусственного интеллекта, который автоматизирует и масштабирует многоканальное взаимодействие с потребителями в сфере электронной коммерции, розничной торговли и товаров повседневного спроса. Нажмите, чтобы узнать больше.
Polinode
polinode.com
Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.
Evocon
evocon.com
Evocon — это облачное решение для мониторинга производства, которое помогает производственным компаниям управлять и повышать эффективность производства. Evocon автоматизирует и оцифровывает сбор данных с производственных машин. Затем мы передаем собранные данные в облако, чтобы производители могли п...
Enquire.ai
enquire.ai
Предоставление контекста и анализа быстрее, чем любая другая экспертная сеть, благодаря нашему запатентованному сочетанию искусственного интеллекта, науки о данных и человеческого интеллекта.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty предоставляет CloudScore для комплексной оптимизации вашей облачной платформы, чтобы помочь вам сэкономить средства, повысить производительность, повысить безопасность и обеспечить соответствие требованиям.
Astrato
astrato.io
Astrato предлагает BI, переосмысленный для Cloud. Современная альтернатива Looker и Tableau для занятых команд обработки данных. Astrato предлагает облачную платформу для обработки данных в режиме реального времени в облаках данных Snowflake, Dremio или Google BigQuery без какого-либо перемещения да...
A2MAC1
a2mac1.com
Платформа управления данными для автомобилестроения — теперь открытая для новых отраслей. Компания A2MAC1 была основана 25 лет назад и обслуживает крупнейших OEM-производителей (производителей автомобилей) и OES (производителей автомобильных запчастей) в мире. Компания начала с разбора и тестировани...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy сделал отслеживание ключевых показателей эффективности простым и быстрым. За несколько кликов вы можете интегрировать все свои системы с приложением Rampfy и начать видеть информацию обо всей работе вашего бизнеса. С Rampfy вы можете: - Просматривать интегрированные данные из всех систем - По...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data разрабатывает платформу управления данными, которая помогает предприятиям принимать более обоснованные решения. Цель Nomad — создать рынок идей и позволить экспертам в области данных, самим поставщикам данных, сопоставлять идеи со своими данными. Мы стремимся помочь поставщикам найти новы...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard — это продукт бизнес-аналитики (BI), созданный для инженеров данных, чтобы они могли выполнять свою работу наилучшим образом и легко распространять любовь к данным среди всех своих организаций (даже нетехнических специалистов!) Определите метрики в своем хранилище данных и позвольте всей в...
Data Impact
dataimpact.io
Ускоритель цифровой коммерции для брендов потребительских товаров В сегодняшней сложной, быстро развивающейся среде для победы в Интернете необходимы надежные и действенные идеи. Наши решения Data Impact выходят за рамки простого мониторинга и снабжают команды электронной коммерции несколькими рычаг...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze может помочь вашему бизнесу подключиться к беспроводной сети через сотовую связь IoT и оптимизировать ваши расходы с помощью эксклюзивного программного обеспечения для управления устройствами.
ActionableAgile
actionableagile.com
Набор диаграмм и симуляций, которые связаны с данными в выбранном вами инструменте управления работой, чтобы помочь вам улучшить ваши процессы, стать предсказуемыми и мгновенно предоставлять точные прогнозы. Ваш поток — это наш бизнес, а безопасность ваших данных — приоритет №1.
Soley
soley.io
Соли — пионер цифровой навигации в портфелях продуктов и цепочках создания стоимости. Соли поддерживает лиц, принимающих решения в отрасли, которые работают в условиях нехватки времени и огромных сложностей. Используя Soley, компании могут оптимизировать свой портфель продуктов, повысить устойчивост...
Nuant
nuant.com
Nuant — это платформа управления портфелем и рисками, предназначенная для профессионалов, позволяющая отслеживать и оценивать риски своих цифровых активов. С Nuant вы получите простой и унифицированный мониторинг ваших цифровых активов, превосходное управление рисками и надежный механизм моделирован...
Intelligize
intelligize.com
Инструменты расширенного анализа предоставляют глубокую информацию, которая поможет вам четко определить рыночные стандарты, сравнить раскрытие информации и соглашения с коллегами, отслеживать письма с комментариями SEC и тенденции и многое другое.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Главный инструмент анализа электронной почты для Gmail и Outlook. Измерьте время ответа на электронную почту вашей команды — не требуется установка программного обеспечения и обучение.
Beehive AI
beehive.ai
Только Beehive AI сочетает в себе индивидуальный генеративный искусственный интеллект с количественным анализом, поэтому руководители исследований и аналитики могут выходить за рамки текстовых сводок и разрозненных данных и генерировать надежные и действенные ответы для заинтересованных сторон. Благ...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports предоставляет пользователям возможность конфиденциально обсуждать отчеты Jira и действовать на основе них, используя каналы Slack. Благодаря более чем 20 предварительно разработанным шаблонам отчетов, включая диаграмму выработки Jira и диаграмму скорости, Troopr Reports упрощает настр...
Podder
podderapp.com
Podder — это независимая платформа для анализа подкастов, работающая на базе искусственного интеллекта, которая фокусируется на «преобразовании» данных в действенные бизнес-идеи. Podder объединяет данные 1, 2 и 3 сторон с помощью умных алгоритмов. Это позволяет Podder предоставлять наиболее глубокую...
Wink Reports
winkreports.com
Единственное простое в использовании программное обеспечение для создания даже самых сложных отчетов без необходимости быть экспертом по данным. Получайте критические отчеты, которые помогут вам заглянуть внутрь вашего бизнеса. Создавайте отчеты (да, даже *тот*) из вашего любимого облачного программ...
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable — это электронная таблица, которая синхронизирует данные из бизнес-приложений и баз данных. Он идеально подходит для анализа данных, автоматического составления отчетов и создания обновляемых в реальном времени диаграмм и информационных панелей.
Excelkits
excelkits.com
Превратите электронные таблицы в захватывающий контент с помощью интерактивных форм для персонализированных результатов. Добавьте готовые шаблоны за считанные секунды или начните бесплатно настраивать свои собственные. Адаптивный и быстрый — этот простой в использовании блок поможет вам привлечь тра...
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
Analytics Canvas позволяет визуализировать ваш анализ, подключая вас к базам данных, файлам Excel и Google Analytics через графический интерфейс.
Rguroo
rguroo.com
Разработка Rguroo была мотивирована потребностью в программном обеспечении, которое могло бы помочь преподавателям в преподавании статистических концепций и сократить количество времени, которое студенты тратят на рутинные вычисления. В дизайне Ргуру особое внимание уделяется технологическим рекомен...
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery — это полнофункциональная платформа для анализа данных, разработанная с одной основной целью — сделать аналитику простой для всех. ClearQuery устраняет технические барьеры, предоставляя каждому пользователю возможность получать автоматизированную информацию при приеме данных. Благодаря ин...
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI — это аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет анализировать данные с помощью вопросов на естественном языке. Athenic AI подключается к вашим данным, хранящимся в базе данных, хранилище данных или в таком приложении, как платформа CRM или ERP, чтобы отв...
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti — это решение «Данные как услуга» (DaaS), использующее запатентованные технологии для автоматизации процесса извлечения данных и преобразования веб-страниц в чистые, управляемые, структурированные наборы данных по базам данных бизнеса, людей, продуктов и недвижимости. Наш RESTful API и кл...
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports — это инструмент отчетности Adwords. Это поможет вам создавать пользовательские отчеты Adwords за считанные секунды. Основные отзывы наших пользователей: «Легко и полезно». Мы заботимся о том, чтобы наш инструмент был максимально простым, даже если мы добавляем функции каждую неделю. Ра...
Megalytic
megalytic.com
Megalytic используется цифровыми агентствами, маркетологами и владельцами бизнеса для более быстрых, более информативных и привлекательных аналитических отчетов.
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics — это решение для распространения отчетов, которое дает вам полный контроль и гибкость для предоставления аналитической информации и сообщений на основе данных вашей команде и клиентам.