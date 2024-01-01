پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: leader.ir

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری is the official website of the Office of the Supreme Leader of Iran. It serves as the information portal for the Supreme Leader's office, providing access to news, speeches, fatwas, and other content related to the Supreme Leader and Islamic governance in Iran. The website covers a wide range of topics including Islamic jurisprudence, ethics, daily rulings, and special occasions. It also features multimedia content such as photos, videos, and audio recordings. The website aims to disseminate information and guidance from the Supreme Leader to the public.

Веб-сайт: leader.ir

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Portal R7

Portal R7

r7.com

NCAA

NCAA

ncaa.com

Computerworld

Computerworld

computerworld.com

Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad

nieuwsblad.be

Tutorials Dojo

Tutorials Dojo

tutorialsdojo.com

Voghion

Voghion

voghion.com

ほぼ日刊イトイ新聞

ほぼ日刊イトイ新聞

1101.com

Investing.com India

Investing.com India

investing.com

RNZ

RNZ

rnz.co.nz

Microwire.news

Microwire.news

microwire.news

OkFans

OkFans

okfans.com

Swatch

Swatch

swatch.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности