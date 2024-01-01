Платформа Lawgeex на базе искусственного интеллекта автоматизирует и ускоряет заключение контрактов, позволяя юридическим командам разгрузить рутинную работу и переориентироваться на более стратегические вопросы. Lawgeex обеспечивает быструю окупаемость и предлагает модули для автоматизации жизненного цикла контрактов, включая составление проектов, переговоры, извлечение и хранение. Lawgeex была признана Gartner и VICE HBO ведущей силой в привнесении мощных инноваций и технологий в юридический мир. Десятки компаний из списка Fortune 500 и Global 2000 доверяют Lawgeex, чтобы помочь им максимизировать ценность своих человеческих ресурсов, одновременно снижая риски и затраты.

Веб-сайт: lawgeex.com

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