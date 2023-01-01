Альтернативы - LaunchList
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
Limelight Platform
limelightplatform.com
Limelight Platform is the foremost resource for experiential marketing return on investment, live event data and insights. The robust all-in-one platform allows marketers to create, manage and measure experiential marketing campaigns and live events; crucial as the economy continues to reopen and th...
Kamoto.AI
kamoto.ai
Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...
HolaBrief
holabrief.com
HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...
Eulerity
e.eulerity.com
Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...
EasyRedir
easyredir.com
EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
datacube AI
datacube.ai
datacube — это надежное, элегантное и гибкое программное обеспечение для бизнес-аналитики и визуализации данных KPI, созданное на основе искусственного интеллекта. Мы все знаем, что вы не можете эффективно вести или МАСШТАБИРОВАТЬ свой бизнес, не внимательно следя за своими ключевыми показателями эф...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool — это запатентованная аналитическая платформа, которая включает в себя механизм корпоративных опросов, неявное тестирование и технологию веб-камеры на базе искусственного интеллекта для отслеживания движений глаз и измерения эмоций.
ConversionFly
conversionfly.com
ConversionFly is a marketing optimization tool designed to provide marketing metrics that enables to scale a business and its marketing intelligently.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
Carts Guru
carts.guru
Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker — это мощное программное обеспечение платформы управления ссылками, которое упрощает процесс отслеживания и оптимизации ваших маркетинговых кампаний. Наше программное обеспечение предоставляет централизованную панель управления, где вы можете легко управлять всеми своими ссылками и о...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist is the leading location intelligence platform in the travel industry. We use mobile location datasets to provide actionable insights on consumer behavior, competitive share, media effectiveness, and market trends. Over 200 travel marketers, including 100 cities, 40 US States, and 4 of the...
Adpiler
adpiler.com
Adpiler — это комплексная SaaS-платформа, предназначенная для упрощения процесса утверждения рекламы и сотрудничества для креативных агентств. Благодаря удобному интерфейсу и набору мощных функций Adpiler упрощает путь от создания рекламы до утверждения клиентом, обеспечивая бесперебойное сотрудниче...
Admailr
admailr.com
Admailr разработан, чтобы помочь издателям информационных бюллетеней монетизировать свои электронные письма, используя целевое размещение рекламы в зависимости от подписчика.
AdLuge
adluge.com
AdLuge — это программное обеспечение для входящего маркетинга, которое предоставляет решения для управления потенциальными клиентами с использованием маркетинговой информации, позволяющей отслеживать все ваши потенциальные клиенты.
51Degreees
51degrees.com
51Degrees предоставляет портфель технологий, которые расширяют существующие онлайн-навыки и инвестиции организаций для работы на мобильных устройствах.
Vurvey
vurvey.com
In today’s competitive environment, brands require faster insights, innovative products, and more inclusive marketing to thrive. Vurvey’s patented AI platform brings everything together, all powered by your customers and team.
RivalFlow AI
rivalflow.com
Улучшите существующий контент: улучшение с помощью искусственного интеллекта позволит вашим веб-страницам повысить рейтинг. Он действует как тренер по SEO: анализирует страницы конкурентов, которые превосходят ваши, а затем дает вам точную информацию о том, как обновить ваши конкретные страницы.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Origits
origits.com
Origits — это платформа для веб-сайтов, которая позволяет настраивать неограниченное количество видеоблоков без редактирования исходного кода с использованием одного тега заголовка.
Noosh
noosh.com
Noosh помогает предприятиям реализовать планы действий в области контент-маркетинга, оптимизируя операции и обеспечивая сотрудничество с поставщиками. Продукты компании и партнеры по маркетинговым услугам управляют цифровыми и печатными активами, структурой затрат, бюджетами, закупками, проектами и ...
Inbox Mailers
inboxmailers.com
Мы даем брендам возможность узнать, когда подписчики находятся в их почтовом ящике, одновременно запуская электронное письмо, которое приводит к увеличению открываемости в 3–5 раз и рейтингу кликов в 1–2 раза! «Оптимизация времени просмотра» меняет правила игры для компаний, использующих электронную...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Geniechat
geniechat.com
Geniechat — самое простое приложение для управления взаимоотношениями, созданное для нетехнических продавцов и предпринимателей. Мощность и доступность: 3 приложения в одном за 9,99 долларов США в месяц ⚡️ Клавиатура контента + CRM + Генератор искусственного интеллекта
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward помогает корпоративным маркетинговым командам преодолеть разрыв между маркетинговыми операциями и результатами в режиме реального времени. Наша унифицированная автоматизация рабочих процессов для отделов маркетинга напрямую связана с симуляторами «что, если» на базе искусственного интелл...
YouVisit
youvisit.com
САМАЯ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛЬНОГО ОПЫТА Технологии и творчество сливаются в YouVisit. Имея одну из крупнейших в мире групп по производству виртуальных впечатлений, мы создали тысячи интерактивных впечатлений и виртуальных туров мирового уровня для клиентов на шести континентах. Наш ви...
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds — это маркетинговая платформа №1 в мире, ориентированная на погоду, для цифровых рекламодателей. Легко настраивайте автоматические правила, основанные на погоде, для кампаний Google Ads, Facebook и Instagram, YouTube и программных RTB-кампаний. Запускайте рекламу, изменяйте ставки и меняй...
Viloud
viloud.tv
Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin — это простой программный инструмент, который помогает вам легко (и даже автоматически!) связываться со своими клиентами и запрашивать онлайн-обзор, отправляя простой запрос на отзыв по электронной почте или SMS. Review Robin сопровождает вашего клиента на каждом этапе пути, упрощая и з...
ResponseSource
responsesource.com
Выбор подходящих средств массовой информации для подачи истории — важная, но трудоемкая задача для любого специалиста по связям с общественностью. Вам нужна актуальная, простая в использовании и интеллектуальная база данных мультимедиа, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися СМИ – база данных кон...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink — самый умный в мире инструмент для сокращения URL-адресов. Создавайте ссылки, которые динамически направляют пользователей в разные пункты назначения в зависимости от их устройств, операционных систем, стран и даже даты клика.
CallerReady
callerready.com
CallerReady — это платформа для маркетологов, желающих масштабировать свои кампании по звонкам. Торговая площадка с оплатой за звонок, автоматизация потенциальных вызовов и динамическое распределение вызовов
BlogManagement
blogmanagement.io
Управление блогами — это платформа, которая позволяет издателям, блоггерам и владельцам веб-сайтов зарабатывать деньги, размещая контент. Это заслуживающая доверия и заслуживающая доверия платформа, которая позволяет вам законным образом продавать гостевые посты и спонсируемый контент. Владельцы веб...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind — один из ведущих поставщиков полностью настраиваемых и бесплатных виджетов, которые можно интегрировать на любой веб-сайт — за считанные минуты! Некоторые из наиболее популярных виджетов включают в себя: RSS Виджет Facebook Виджет Twitter Виджет YouTube Виджет Календаря Google и этот списо...
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Инструмент проверки электронной почты основан на SMTP и обеспечивает высочайшую точность и дополнительную полезную информацию для проверки любых адресов электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить», чтобы точно узнать, как работает инструмент проверки электронной почты....
Adspyder
adspyder.io
AdSpyder — это будущая SaaS-платформа для цифровых рекламных технологий, которая помогает частным лицам и компаниям анализировать рекламные маркетинговые кампании своих конкурентов и получать полезную информацию, которую можно применить к своим рекламным кампаниям и извлечь из них выгоду. Используя ...
MarketMate AI
marketmateai.com
Наша миссия в MarketMate AI — согласовать продажи и маркетинг, чтобы повысить креативность и увеличить доходы. Мы стремимся сделать генеративный искусственный интеллект более удобным для реальных маркетинговых рабочих процессов. Будучи интуитивно понятной маркетинговой платформой B2B, основанной на ...
E-goi
e-goi.com
E-goi — это инструмент автоматизации омниканального маркетинга с более чем 700 000 пользователей по всему миру, который позволяет любой компании (от микроблоггера до гигантской транснациональной корпорации) управлять всем циклом продаж, от сбора потенциальных клиентов до конверсии и лояльности клиен...
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.
Shared Domains
shared.domains
Обратные ссылки на домашнюю страницу Получите ценную обратную ссылку на домашнюю страницу, начиная с 50 долларов в год. Мы искали лучший способ получить наиболее ценные обратные ссылки по низкой цене для повышения рейтинга наших сайтов. Другими словами, за 150 долларов вы получаете обратную ссылку с...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Fix Your Funnel расширяет базовую функциональность Infusionsoft by Keap, включая текстовые сообщения и звонки. Функции включают в себя: * Двустороннюю отправку текстовых сообщений * Автоматические текстовые разговоры для захвата потенциальных клиентов * Обмен сообщениями в Campaign Builder * Отслежи...
HeadBidder
headbidder.net
Сосредоточьтесь на основной части вашего бизнеса, приносящей деньги, используйте HeadBidder.net для механического управления рекламой, которое автоматизировано на платформе. Платформа управления ставками в заголовке создана для издателей и профессиональных команд онлайн-рекламы. Сочетает в себе гото...
QApop
qapop.com
QApop поможет вам использовать Quora в качестве маркетингового канала. С помощью вашего маркетингового инструмента вы можете: - Находить лучшие вопросы о Quora. - ИИ поможет вам отвечать на вопросы за считанные минуты. - Отслеживать вопросы, на которые нет ответа, с помощью сотен просмотров. Quora —...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave помогает компаниям повысить вовлеченность и конверсию, предоставляя гиперперсонализированные изображения, GIF-файлы и интерактивные видео на веб-страницах на протяжении всего пути клиента. Более 1500+ отделов продаж и маркетинга доверяют нам решение своих задач по персонализации электронной...