Latte Social — это инструмент для редактирования видео на базе искусственного интеллекта, предназначенный для авторов и бизнеса. Это облегчает создание привлекательных коротких видеороликов, оптимизированных для платформ социальных сетей. Ключевые функции включают анимированные субтитры в различных стилях, которые помогают сохранить интерес зрителей и соответствуют эстетике бренда. Кроме того, он имеет возможность преобразовывать длинный контент, такой как вебинары и учебные пособия, в небольшие клипы, подходящие для социальных сетей. Пользователи могут с легкостью переназначать контент для разных платформ, таких как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels, экономя часы времени на ручное редактирование. Еще одна примечательная особенность — инструмент создания видео на базе искусственного интеллекта Latte Social. Он позволяет пользователям конвертировать сценарии, сообщения в блогах или короткие текстовые подсказки в привлекательные видеоролики, устраняя необходимость ручного редактирования. Видео можно персонализировать с помощью различных голосов искусственного интеллекта, визуальных стилей и фоновой музыки. Благодаря поддержке более 30 языков этот инструмент обеспечивает возможность редактирования и субтитров широкого спектра видеоконтента. Чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей и защиту данных, весь загружаемый контент шифруется и надежно хранится. Пробный период и планы подписки доступны для пользователей, желающих изучить функции или получить полный доступ к ним.

Веб-сайт: latte.social

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