Lariat Data

Наблюдаемость для команд разработки данных. Lariat — это платформа непрерывного мониторинга качества данных, позволяющая обнаруживать ошибки в данных раньше, чем это сделают ваши потребители. Убедитесь, что продукты обработки данных не выходят из строя по мере изменения бизнес-логики, входных данных и инфраструктуры.

Веб-сайт: lariatdata.com

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