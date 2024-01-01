Lariat Data

Lariat Data

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Веб-сайт: lariatdata.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Наблюдаемость для команд разработки данных. Lariat — это платформа непрерывного мониторинга качества данных, позволяющая обнаруживать ошибки в данных раньше, чем это сделают ваши потребители. Убедитесь, что продукты обработки данных не выходят из строя по мере изменения бизнес-логики, входных данных и инфраструктуры.

Веб-сайт: lariatdata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lariat Data, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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