Lapa Ninja

Lapa Ninja

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Веб-сайт: lapa.ninja

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Lapa Ninja — это галерея, в которой представлены 6312 лучших примеров веб-сайтов для вдохновения в дизайне, а также бесплатные ресурсы для дизайна, такие как наборы пользовательского интерфейса, иллюстрации, значки и многое другое. Категории веб-сайтов включают 3D-сайты, SaaS, электронную коммерцию, темный режим, агентство, портфолио, приложение, искусственный интеллект, красоту, блокчейн, блог, книгу, бота, бизнес, CMS, скоро, сообщество, корпоративный, творческий, криптовалютный, культурный и многое другое. Помимо примеров веб-сайтов, Lapa Ninja предоставляет раздел «Изучение дизайна» с бесплатными книгами по дизайну, советами по UI/UX, руководствами по типографике и многим другим. На сайте также есть раздел «Бесплатные ресурсы по дизайну» с бесплатными наборами пользовательского интерфейса, иллюстрациями, значками и другими загружаемыми ресурсами для дизайнеров. Lapa Ninja была создана, чтобы помочь дизайнерам найти вдохновение, учиться и совершенствовать свои дизайнерские навыки. Контент подобран из лучших дизайнов в Интернете и обновляется ежедневно. Lapa Ninja был представлен на Product Hunt, набрав более 1600 голосов. Пользователи могут представить свои собственные дизайны веб-сайтов для размещения на сайте.

Веб-сайт: lapa.ninja

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lapa Ninja, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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