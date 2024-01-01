Альтернативы - Landing AI
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Muse.ai
muse.ai
Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу ...
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda, насчитывающая более 45 миллионов пользователей и 250 000 организаций, использующих платформу, является самой популярной в мире платформой для обработки данных и основой современной разработки искусственного интеллекта. Компания была пионером в использовании Python для анализа данных, подде...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...