Альтернативы - Lakera
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Together AI
together.ai
Самая быстрая облачная платформа для создания и запуска генеративного искусственного интеллекта.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для искусственного интеллекта. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений искусственного интеллекта, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам искусственного интеллекта. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам прогр...
Vocode
vocode.dev
Vocode предоставляет инструменты и абстракции для создания любых голосовых приложений на основе LLM. Примеры того, что вы можете создать с помощью Vocode, включают настройку LLM для ответа/совершения телефонных звонков, работы в качестве личных помощников, присоединения к собраниям Zoom и многого др...
Vext
vextapp.com
Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая платформа LLMOps, предлагающая возможности «Zapier для искусственного интеллекта» для пользователей, которые хотят быстро и масштабно блокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения искусственного интел...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это передовая операционная система искусственного интеллекта первого поколения, специально разработанная для удовлетворения растущей потребности в конфиденциальности и безопасности в эпоху искусственного интеллекта. Благодаря уникальному дизайну без кода, Prompt Privacy предлагает ...
Promptly
trypromptly.com
Платформа генеративного искусственного интеллекта с низким кодом для предприятий, делающая искусственный интеллект доступным для каждой организации.
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре ...
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие т...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от несколь...
Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и над...
MarkovML
markovml.com
Наша миссия в MarkovML — предоставить предприятиям возможность использовать преобразующую силу своих данных с помощью искусственного интеллекта и ускорить рост своего бизнеса. Мы предоставляем работникам умственного труда инструменты искусственного интеллекта без кода, позволяя им сосредоточиться н...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реаль...
Defog
defog.ai
Аналитик искусственного интеллекта на уровне человека для каждого корпоративного пользователя. Разверните точный анализ данных с помощью искусственного интеллекта с помощью универсальной платформы Defog.
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает производить революцию в отраслях и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможн...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видеоролики-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного об...
Archie
archie.8base.com
Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусственным интеллек...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Обеспечьте безопасность и конфиденциальность всех ваших взаимодействий в ChatGPT и других LLM. Технология GPTGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках синтетическими данными, не затрагивая контекст. Вы получаете все преимущества ChatGPT без каких-либо проблем с конфиденциальностью ил...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
AICamp
aicamp.so
Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспеч...
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запуска...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Autoblocks
autoblocks.ai
Создавайте более качественные и дифференцированные продукты искусственного интеллекта. Облачное рабочее пространство для совместной работы для быстрой разработки продуктов GenAI.
Aporia
aporia.com
Используйте функцию ML Observability от Aporia, чтобы обнаруживать дрейф и деградацию модели, централизовать управление моделями, объяснять прогнозы и улучшать модели ML в рабочей среде.