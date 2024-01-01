Альтернативы - Lakera

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Together AI

Together AI

together.ai

Самая быстрая облачная платформа для создания и запуска генеративного искусственного интеллекта.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Бессерверное облако для искусственного интеллекта. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений искусственного интеллекта, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам искусственного интеллекта. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам прогр...

Vocode

Vocode

vocode.dev

Vocode предоставляет инструменты и абстракции для создания любых голосовых приложений на основе LLM. Примеры того, что вы можете создать с помощью Vocode, включают настройку LLM для ответа/совершения телефонных звонков, работы в качестве личных помощников, присоединения к собраниям Zoom и многого др...

Vext

Vext

vextapp.com

Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая платформа LLMOps, предлагающая возможности «Zapier для искусственного интеллекта» для пользователей, которые хотят быстро и масштабно блокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения искусственного интел...

PromptPrivacy

PromptPrivacy

promptprivacy.com

Prompt Privacy — это передовая операционная система искусственного интеллекта первого поколения, специально разработанная для удовлетворения растущей потребности в конфиденциальности и безопасности в эпоху искусственного интеллекта. Благодаря уникальному дизайну без кода, Prompt Privacy предлагает ...

Promptly

Promptly

trypromptly.com

Платформа генеративного искусственного интеллекта с низким кодом для предприятий, делающая искусственный интеллект доступным для каждой организации.

Predibase

Predibase

predibase.com

Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре ...

Preamble

Preamble

preamble.com

Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие т...

PentaPrompt

PentaPrompt

pentaprompt.com

PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от несколь...

Opentune

Opentune

opentune.ai

Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и над...

MarkovML

MarkovML

markovml.com

Наша миссия в MarkovML — предоставить предприятиям возможность использовать преобразующую силу своих данных с помощью искусственного интеллекта и ускорить рост своего бизнеса. Мы предоставляем работникам умственного труда инструменты искусственного интеллекта без кода, позволяя им сосредоточиться н...

GradientJ

GradientJ

gradientj.com

GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реаль...

Defog

Defog

defog.ai

Аналитик искусственного интеллекта на уровне человека для каждого корпоративного пользователя. Разверните точный анализ данных с помощью искусственного интеллекта с помощью универсальной платформы Defog.

CalypsoAI

CalypsoAI

calypsoai.com

Поскольку искусственный интеллект продолжает производить революцию в отраслях и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможн...

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видеоролики-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного об...

Archie

Archie

archie.8base.com

Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от...

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусственным интеллек...

GPTGuard.ai

GPTGuard.ai

gptguard.ai

Обеспечьте безопасность и конфиденциальность всех ваших взаимодействий в ChatGPT и других LLM. Технология GPTGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках синтетическими данными, не затрагивая контекст. Вы получаете все преимущества ChatGPT без каких-либо проблем с конфиденциальностью ил...

FinetuneDB

FinetuneDB

finetunedb.com

FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.

AICamp

AICamp

aicamp.so

Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.

Robust Intelligence

Robust Intelligence

robustintelligence.com

Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспеч...

OctoAI

OctoAI

octo.ai

OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запуска...

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...

Autoblocks

Autoblocks

autoblocks.ai

Создавайте более качественные и дифференцированные продукты искусственного интеллекта. Облачное рабочее пространство для совместной работы для быстрой разработки продуктов GenAI.

Aporia

Aporia

aporia.com

Используйте функцию ML Observability от Aporia, чтобы обнаруживать дрейф и деградацию модели, централизовать управление моделями, объяснять прогнозы и улучшать модели ML в рабочей среде.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.