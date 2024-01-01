Освещает местные новости Лос-Анджелеса, события, еду и развлечения; ориентирован на молодых горожан. LAist — надежный друг, показывающий вам, что происходит в вашем районе и почему это важно. Рассказывайте истории изнутри самой глубокой выбоины до вершины горы Вильсон — и за ее пределами. Мы являемся частью Общественного радио Южной Калифорнии (SCPR), общественной сети средств массовой информации, поддерживаемой членами, которая работает по всему региону, от Санта-Барбары до Лос-Анджелеса и округов Ориндж, а также до долины Коачелла. SCPR информирует наши сообщества и взаимодействует с ними по радио, через наши веб-сайты, социальные сети, приложения и прямые трансляции.

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