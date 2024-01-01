Альтернативы - Labra

AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.

Convictional

Convictional

convictional.com

Используйте Convictional для запуска мультивендорной торговой площадки B2C или B2B. Мы даем возможность ритейлерам и дистрибьюторам находить, внедрять и интегрировать со сторонними поставщиками для выхода на рынок и прямой поставки.

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

Превратите свой интернет-магазин в торговую площадку за считанные минуты! Вырастите в 10 раз, привлекая 100 продавцов и получая комиссию от их продаж. Заполните свой ассортимент продукции и станьте лидером отрасли. Нулевой инвентарь. Нулевые маркетинговые затраты. Неограниченный потенциал роста. Уст...

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

NuORDER меняет способы сотрудничества брендов и ритейлеров при покупке сезонных и предстоящих коллекций, доступе к данным о продуктах в режиме реального времени и визуальном планировании ассортимента.

Arcadier

Arcadier

arcadier.com

Arcadier — самый быстрорастущий в мире разработчик онлайн-торговых площадок: более 16 000 торговых площадок построены с использованием технологий Arcadier. Наши решения поддерживают рынки B2B, B2C, P2P и закупок для пользователей в более чем 180 странах. Наши шаблонные решения DIY и корпоративные ре...

Tradly

Tradly

tradly.app

Запустите свой продукт, не создавая его с нуля. Простой конструктор без кода, наборы инструментов для разработки, интеграция со сторонними организациями. Разработчики и предприниматели запускают торговые площадки и коммерческие приложения с помощью Tradly. Как это работает? 1. Выберите бизнес-модель...

Sellr Ecommerce

Sellr Ecommerce

sellr.com

Sellr позволяет вам создать интернет-магазин электронной коммерции, который вы можете легко спроектировать и открыть за считанные минуты. Платформа Sellr позволяет вам управлять своими запасами и веб-страницами, создавать списки адресов электронной почты клиентов, принимать платежи и многое другое.

Kreezalid

Kreezalid

kreezalid.com

Kreezalid — это идеальное решение для электронной коммерции для запуска вашей торговой площадки, будь то обмен, продажа продуктов или аренда.

BoxFox

BoxFox

boxfox.com

BoxFox — это торговая площадка B2B, на которой мелкие ритейлеры могут оценить и продать излишки товаров авторизованным реселлерам.

Sharetribe

Sharetribe

sharetribe.com

Sharetribe: программное обеспечение Marketplace для основателей. Самый быстрый конструктор торговых площадок без кода, который бесконечно расширяется с помощью кода. Sharetribe — это самый быстрый конструктор торговых площадок без кода, который бесконечно расширяется с помощью кода. Сократите 90 % в...

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker — это ведущая торговая платформа с участием нескольких поставщиков, которая легко объединяет торговых партнеров независимо от типов интеграции. Наши современные решения позволяют ритейлерам и брендам объединять, координировать и развивать свою коммерческую платформу, чтобы контролировать...

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