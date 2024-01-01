LabiDesk

LabiDesk

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Веб-сайт: labidesk.com

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LabiDesk — это программное обеспечение справочного центра с несколькими каналами поддержки: база знаний, общий почтовый ящик/система заявок, HelpWidget, чат. Он помогает управлять входящими запросами, адаптацией и общением с клиентами. - Настраиваемый справочный центр со статьями и часто задаваемыми вопросами для самообслуживания; - HelpWidget с автоматическими ответами, чтобы уменьшить количество входящих запросов; - Общий почтовый ящик/система продажи билетов для правильной и своевременной работы над проблемами клиентов; - Готовые ответы/макросы для ваших агентов; - SLA, роли отделов и агентов, а также маршрутизация.
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: labidesk.com

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Альтернативы

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Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

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Tidio

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