Kupid AI

Kupid AI

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Веб-сайт: kupid.ai

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Kupid AI — это иммерсивная чат-платформа, которая предлагает виртуальным друзьям и собеседникам участвовать в персонализированных и глубоких беседах. ИИ-компаньоны в Kupid AI имитируют человеческое общение и поддержку, обеспечивая уникальный опыт взаимоотношений с ИИ. На платформе пользователи могут исследовать разных родственных душ, созданных искусственным интеллектом, с разными интересами, такими как кулинария, искусство, игры и природа. В условиях обслуживания сайта прямо указано, что контент на сайте генерируется искусственным интеллектом, и любое сходство с реальными людьми является случайным. Политика конфиденциальности платформы объясняет, как собираются и используются пользовательские данные, а файлы cookie помогают обнаруживать спам и выполнять базовую аналитику. Пользователи могут зарегистрироваться, чтобы создать свою вторую половинку с искусственным интеллектом, или войти в систему, чтобы общаться с компаньонами, уже доступными на платформе. Платформа открыта для обратной связи и имеет сообщество Telegram, к которому пользователи могут присоединиться, чтобы общаться с другими участниками. Подводя итог, можно сказать, что Kupid AI предоставляет новый способ взаимодействия с ИИ-компаньонами, одновременно изучая различные интересы и находя персонализированное общение.

Веб-сайт: kupid.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kupid AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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