Альтернативы - KuCoin Trade

Coinbase

coinbase.com

Coinbase — это биржа цифровой валюты со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Они являются брокерами по обмену биткойнов, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos и многих других, с фиатными валютами примерно в 32 странах, а также транзакциями и хранением биткойнов в 190 стран...