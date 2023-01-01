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Альтернативы - KuCoin Trade

Binance

Binance

binance.com

Криптовалютная биржа Binance. Мы управляем крупнейшей в мире биржей биткойнов и криптовалютной биржой альткойнов по объему.

Coinbase

Coinbase

coinbase.com

Coinbase — это биржа цифровой валюты со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Они являются брокерами по обмену биткойнов, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos и многих других, с фиатными валютами примерно в 32 странах, а также транзакциями и хранением биткойнов в 190 стран...

Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit — самая безопасная, быстрая, прозрачная и удобная для пользователя торговая платформа для биткойнов и Ethereum, предлагающая бессрочные контракты на криптовалюту.

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin — это самая продвинутая и безопасная биржа криптовалют для покупки и продажи биткойнов, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS и других.

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

Биржа Crypto.com работает на базе CRO. Благодаря высокой ликвидности, низким комиссиям и лучшим ценам исполнения вы можете торговать основными криптовалютами, такими как Биткойн и Эфириум, на нашей платформе с лучшим опытом. Crypto.com ставит перед собой задачу ускорить переход мира на криптовалюту...

Coinbase Pro

Coinbase Pro

coinbase.com

Американская криптобиржа. Торгуйте биткойнами (BTC), Ethereum (ETH) и другими валютами за доллары США, евро и фунты стерлингов. Поддержка FIX API и REST API. Легко вносите средства через Coinbase, банковский перевод, банковский перевод или криптовалютный кошелек.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

PRO WEB: Профессиональная платформа Для профессиональных трейдеров: самый мощный и простой в использовании Торговая платформа на основе HTML в Индии.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX — это крупнейшая и самая безопасная биржа криптовалют в Индии, где вы можете с легкостью покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает...

Kraken

Kraken

kraken.com

Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.

FTX

FTX

ftx.com

Биржа криптовалютных деривативов FTX, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте фьючерсы на BTC, ETH, USDT, BNB и индексные фьючерсы с кредитным плечом до 101x.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Торгуйте более чем 40 криптовалютами и наслаждайтесь самыми низкими торговыми комиссиями в Америке со своего ноутбука, планшета или мобильного устройства.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

Самый популярный в мире способ покупать, продавать и торговать криптовалютой. Ему доверяют миллионы с 2011 года, объем криптовалютных транзакций превысил 1 триллион долларов.

OKX

OKX

okx.com

Покупайте BTC, ETH и многое другое на OKX, ведущей криптовалютной бирже — исследуйте Web3, инвестируйте в DeFi и NFT. Зарегистрируйтесь сейчас и окунитесь в будущее финансов.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta — это биржа криптовалютных деривативов #TradersFirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкие комиссии и безопасность корпоративного уровня.

Crypto.com NFT

Crypto.com NFT

crypto.com

Crypto.com NFT — это торговая площадка NFT, доступная только по приглашению, где вы можете найти эксклюзивные цифровые предметы коллекционирования и их невзаимозаменяемые токены.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Биржа криптовалютных деривативов №1 в мире.

Gemini

Gemini

gemini.com

Покупайте биткойны и криптовалюту мгновенно! Gemini — это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit — южнокорейская криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Ею управляет компания Dunamu, один из самых ценных стартапов в Южной Корее.

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