Kualitee

Kualitee

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Веб-сайт: kualitee.com

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Kualitee — это платформа управления тестированием на основе искусственного интеллекта, которая помогает командам оптимизировать процессы тестирования и быстрее создавать высококачественное программное обеспечение. Он предлагает полный набор функций, включая управление тестовыми примерами, выполнение тестов, управление дефектами, а также отчетность и аналитику. Это движок Gen AI, Hootie, который генерирует тестовые сценарии на основе пользовательских историй и тестовых сценариев. Благодаря надежной отслеживаемости Kualitee позволяет легко находить и исправлять ошибки, поэтому ваше программное обеспечение становится как можно лучше. Вы можете выбирать между облачными или локальными планами и интегрироваться с множеством других ведущих программных инструментов. Kualitee легко масштабируется и настраивается, что делает его идеальным для команд любого размера.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: kualitee.com

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